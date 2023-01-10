Unutulmuş Dizeler filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:25

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:25

Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses), yönetmenliğini üstlenen Alireza Khatami'min, senaristliğinde Dominique Welinski ve René Ballesteros'la birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

UNUTULMUŞ DİZELER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir morgun yaşlı bekçisi, bir protesto sırasında öldürülen genç bir kadının cesedini bulduğunda, siviller dönmeden önce onu düzgün bir şekilde gömmek için büyülü bir yolculuğa çıkar.

UNUTULMUŞ DİZELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Manuel Morón

Juan Margallo

Tomás del Estal

Amparo Noguera

Julio Jung

UNUTULMUŞ DİZELER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Unutulmuş Dizeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.