Unutulmuş Dizeler filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Unutulmuş Dizeler filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Unutulmuş Dizeler filminin konusu ne? Unutulmuş Dizeler filminin oyuncuları kim? Unutulmuş Dizeler filminin IMDb puanı kaç?
Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses), yönetmenliğini üstlenen Alireza Khatami'min, senaristliğinde Dominique Welinski ve René Ballesteros'la birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir dram filmidir.
UNUTULMUŞ DİZELER FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir morgun yaşlı bekçisi, bir protesto sırasında öldürülen genç bir kadının cesedini bulduğunda, siviller dönmeden önce onu düzgün bir şekilde gömmek için büyülü bir yolculuğa çıkar.
UNUTULMUŞ DİZELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Manuel Morón
Juan Margallo
Tomás del Estal
Amparo Noguera
Julio Jung
UNUTULMUŞ DİZELER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Unutulmuş Dizeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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