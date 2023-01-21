Son Hıçkırık filminin konusu ne, oyuncuları kim? Son Hıçkırık filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:00

Son Hıçkırık, yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1971 yapımlı bir dram filmidir.

SON HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kenan Bey ve yardımcısı Ferhat Dayı yalnız yaşamaktadırlar. Kapıları yalnızca gazete ve dergileri getiren postacıya açılır. Yıllardır ziyaretçileri yoktur. Kenan yaşlanmış, saçlarına kır düşmüştür. 30 yıl önce mutluluk ve acıyı peş peşe yaşamıştır. Kenan ile Nalan birbirlerine aşıktırlar. Komşu köşkteki İlhami de Nalan'a karşılıksız olarak aşık olmuştur. Kenan ile Nalan evleneceklerken, İlhami aşkını ilan eder. Nalan kardeş gibi sevdiğini söyleyerek geçiştirmeye çalışır. Evlilik imzaları atılır. Gelin ve damat mutludurlar. Ancak İlhami Nalan'ı vurarak öldürür. Yıllar sonra, teyzesi Nalan'a çok benzeyen Handan ve babası İlhami'ye benzeyen asteğmen Ferit tanışırlar.

SON HIÇKIRIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kartal Tibet

Hülya Koçyiğit

Metin Serezli

Münir Özkul

Ahmet Turgutlu

Önder Somer

Güzin Özipek

Akif Coşkun

Faik Coşkun

Nezihe Güler

Ali Demir

Kaya Volkan

SON HIÇKIRIK FILMI NEREDE ÇEKILDI?

Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

SON HIÇKIRIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Son Hıçkırık filminin IMDb puanı 10 6.1 üzerinden olarak belirlenmiştir.