Son Hıçkırık filminin konusu ne, oyuncuları kim? Son Hıçkırık filmi nerede çekildi?
1971 yılında vizyona giren Son Hıçkırık filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Son Hıçkırık filminin konusu ne? Son Hıçkırık filminin oyuncuları kim? Son Hıçkırık filmi nerede çekildi? Son Hıçkırık filminin IMDb puanı kaç?
Son Hıçkırık, yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1971 yapımlı bir dram filmidir.
SON HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NE?
Kenan Bey ve yardımcısı Ferhat Dayı yalnız yaşamaktadırlar. Kapıları yalnızca gazete ve dergileri getiren postacıya açılır. Yıllardır ziyaretçileri yoktur. Kenan yaşlanmış, saçlarına kır düşmüştür. 30 yıl önce mutluluk ve acıyı peş peşe yaşamıştır. Kenan ile Nalan birbirlerine aşıktırlar. Komşu köşkteki İlhami de Nalan'a karşılıksız olarak aşık olmuştur. Kenan ile Nalan evleneceklerken, İlhami aşkını ilan eder. Nalan kardeş gibi sevdiğini söyleyerek geçiştirmeye çalışır. Evlilik imzaları atılır. Gelin ve damat mutludurlar. Ancak İlhami Nalan'ı vurarak öldürür. Yıllar sonra, teyzesi Nalan'a çok benzeyen Handan ve babası İlhami'ye benzeyen asteğmen Ferit tanışırlar.
SON HIÇKIRIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kartal Tibet
Hülya Koçyiğit
Metin Serezli
Münir Özkul
Ahmet Turgutlu
Önder Somer
Güzin Özipek
Akif Coşkun
Faik Coşkun
Nezihe Güler
Ali Demir
Kaya Volkan
SON HIÇKIRIK FILMI NEREDE ÇEKILDI?
Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
SON HIÇKIRIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Hıçkırık filminin IMDb puanı 10 6.1 üzerinden olarak belirlenmiştir.
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