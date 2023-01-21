Tarkan: Viking Kanı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tarkan: Viking Kanı filmi nerede çekildi?
1971 yılında vizyona giren Tarkan: Viking Kanı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Tarkan: Viking Kanı filminin konusu ne? Tarkan: Viking Kanı filminin oyuncuları kim? Tarkan: Viking Kanı filmi nerede çekildi? Tarkan: Viking Kanı filminin IMDb puanı kaç?
Tarkan: Viking Kanı, yönetmenliğini Mehmet Aslan, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1971 yapımlı bir macera filmidir.
TARKAN: VİKİNG KANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Karadeniz'in kuzeyi üzerinden gelen Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın Avrupa ülkelerini birer birer fethettiği günlerde geçmektedir. Avrupa Orta Çağ'ın karanlıklarında yaşarken İskandinav Yarımadası'nda o devrin en barbar kavmi yaşamaktaydı: Vikingler. Uzun tekneleriyle azgın Kuzey Denizi'ni aşarak güneydeki Avrupa sahillerine inerek buraları merhametsizce talan eder, her tarafı yakıp yıktıktan sonra canlı ve cansız ganimetleri memleketlerine götürürler. Avrupa üzerinde esen Hun kasırgası bütün Avrupayı çiğneyip geçer ve ülkeleri savunmasız bırakır. Bu durumdan yararlanan Vikingler yağmalarını devam ettirirler. Çünkü büyük Hun başbuğu Attila fethettiği ülkelerin başına küçük Hun kuvvetleri bırakarak batıya doğru hareket eder. Bundan faydalanan Vikingler fırsat kollar ve zayıf buldukları yere saldırıya başlarlar.
TARKAN: VİKİNG KANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kartal Tibet
Bilal İnci
Seher Şeniz
Eva Bender
TARKAN: VİKİNG KANI FILMI NEREDE ÇEKILDI?
Filmdeki ahtapot sahnesinin çekimlerinin bir kısmı Bodrum Kalesi'nin altında, bir kısmı ise İzmir Efes Otel'deki sualtı barında gerçekleştirilmiştir.
TARKAN: VİKİNG KANI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Tarkan: Viking Kanı filminin IMDb puanı 10 6.4 üzerinden olarak belirlenmiştir.
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