Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:01

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:01

Squid Game: The Challenge adlı reality yarışma dizisinde, Güney Kore dramasında oynanan oyunlarda gerçek hayatta yarışacak 456 kişi yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayımlanan yarışma ilerleyen zamanlarda Netflix'te yer alacak. Peki, Squid Game gerçek mi oluyor? Squid Game ödülü ne kadar, yarışmaya katılmak mümkün mü?

SQUID GAME GERÇEK Mİ OLUYOR?

Dijital film ve dizi platformu Netflix’in en çok izlenen dizilerden biri olarak tarihe geçen Güney Kore yapımı Squid Game dizisi gerçek oldu. 456 kişi reality yarışma dizisinde, Güney Kore dramasında oynanan oyunlarda gerçek hayatta yarışacak.

SQUID GAME ÖDÜLÜ NE KADAR?

22 Kasım'da yayınlanacak yarışma 456 kişinin katılımıyla 4 milyon 560 bin dolar para ödülünü birinciye verecek.

SQUID GAME YARIŞMALARI DİZİDEKİLERLE AYNI MI OLACAK?

Oyunlar, orijinal dizideki oyunlardan ilham alacak ve her biri beceri, dayanıklılık, hız ve stratejiyi test etmek için tasarlanmış bazı yeni eklemelere sahip olacak.

Bu yılın başlarında, gösterinin iddia edilen güvensiz çekim ortamları hakkında çok sayıda rapor ortaya çıktı ve yarışmacılar, bazı katılımcıların sette tıbbi yardıma ihtiyaç duymasına neden olduğunu söyledi.

Netflix sözcüsü, Variety ile paylaştığı açıklamada, iddialara yanıt olarak şunları söyledi: "Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını ve güvenliğini derinden önemsiyoruz ve tüm uygun güvenlik prosedürlerine yatırım yapıyoruz. Sette hava çok soğukken - ve katılımcılar buna hazırlıklıydı - ciddi yaralanma iddiaları doğru değil"

YARIŞMAYA KATILMAK MÜMKÜN MÜ?

Yarışmaya başvurular geçtiğimiz yıllarda başlamıştı. 21 yaş ve üstü İngilizce konuşabilen herkesin katılabildiği yarışmada başvurular bitti.