Squid Game gerçek oldu! Büyük ödül dudak uçuklattı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 19:42

Güncelleme: 22.09.2023 - 19:42

Netflix, 28 günde 111 milyon kişinin izlediği Squid Game dizisinin ‘gerçeğinin’ yayın tarihini açıkladı.

22 Kasım'da yayınlanacak yarışmanın Türkiye’deki gösterim tarihi bilinmiyor. Yarışmada, 456 gerçek kişi 4 milyon 560 bin dolar para ödülü için yarışacak.

MR.BEAST YAPMIŞTI

Ünlü Youtuber Mr. Beast geçtiğimiz yıl 456 kişinin yarıştığı ve 456 bin dolarlık bir yarışma düzenlemiş video 500 milyonun üzerinde izlenmişti.