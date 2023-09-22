Squid Game gerçek oldu! Büyük ödül dudak uçuklattı

Dijital film ve dizi platformu Netflix’in en çok izlenen dizilerden biri olarak tarihe geçen Güney Kore yapımı Squid Game dizisi gerçek oldu. 456 kişinin yarışacağı ve 4.5 milyon dolar ödüllü yarışma Squid Game: The Challenge ismiyle yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 19:42
Squid Game gerçek oldu! Büyük ödül dudak uçuklattı
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Netflix, 28 günde 111 milyon kişinin izlediği Squid Game dizisinin ‘gerçeğinin’ yayın tarihini açıkladı. 

22 Kasım'da yayınlanacak yarışmanın Türkiye’deki gösterim tarihi bilinmiyor. Yarışmada, 456 gerçek kişi 4 milyon 560 bin dolar para ödülü için yarışacak.

MR.BEAST YAPMIŞTI

Ünlü Youtuber Mr. Beast geçtiğimiz yıl 456 kişinin yarıştığı ve 456 bin dolarlık bir yarışma düzenlemiş video 500 milyonun üzerinde izlenmişti.


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Squid Game Netflix

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