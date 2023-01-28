Kanal D ve Camdaki Kız ekibi şokta.. Beklenmedik sonuç

Kanal D ekranlarında yayınlanan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki ''Camdaki Kız'' dizisi tahtını kaptırdı. Reytinglerde düşüşe geçen diziye TRT1 dizisi fark attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:20
Kanal D ve Camdaki Kız ekibi şokta.. Beklenmedik sonuç
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Son dönemde ''Camdaki Kız'' adlı TV dizisi gündemden düşmüyor. Dizideki aldatma sahneleri seyircilerin tepkisini çekiyor. RTÜK'te diziyi yakın takibe aldığını duyurmuştu. Usta oyuncuların yer aldığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanmıştı.

REYTİNGLERİN ZİRVESİNDEYDİ

Camdaki Kız dizisi tam üç sezondur reytinglerin zirvesinden inmiyordu. Ancak uzun bir süredir dizinin reytingleri düşüşe geçmiş durumda.

HAYRİ RAHATSIZLIĞI SÜRÜYOR

Sosyal medyada ''Hayri'' karakterinin takıntılı halleri seyircileri rahatsız etmiş görünüyor. Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda hem ''Hayri'' karakterine hem senaristlere tepki yağıyor.

SEYİRCİ KAÇMAYA BAŞLADI

3 sezondur reytinglerin zirvesinden inmeyen ''Camdaki Kız'' dizisi tahtını başka bir diziye kaptırdı. Kanal D ekranında yayınlanan Camdaki Kız, 66. bölümüyle hala AB grubunun birincisi. Ancak ABC1 grubunda birinciliği TRT1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisi kapmış oldu. Tüm kişiler kategorisinde de yine TRT1 dizisinin üstünlüğünün bundan sonra da devam etmesi bekleniyor.

 Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin başrolünde yer aldığı Al Sancak dizisi gerçeğe yakın savaş sahneleri ve Türk askerinin kahramanlığı öne çıkarılıyor. 

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN FİNALİ

Öte yandan ''Camdaki Kız'' dizisinin muhtemel final tarihi de belli oldu. Sötlentilere göre haziran ayında final yaparak ekrana veda edecek.


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