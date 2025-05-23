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Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin konusu ne?

Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin konusu ne?

23.05.2025 22:22:00
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Haber Merkezi
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Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin konusu ne?

Stelios - Bekledim de Gelmedin filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin konusu ne? Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin yönetmen koltuğunda Giorgos Tsemperopoulos oturuyor. Filmin senaristliğini Katerina Bei üstleniyor. Peki, Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin konusu ne? Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin oyuncuları kim? 

STELIOS FİLMİNİN KONUSU NE?

Pontuslu bir mülteci çocuk olan Stelios Kazantzidis, zorluklarla dolu bir hayat boyunca mücadele eder ve müzik konusundaki olağanüstü yeteneğini keşfeder. Yetenek ve dayanıklılıkla Yunan müzik dünyasında kendine yer edinirken, ilişkilerinin, içsel arzularının ve sadık hayran kitlesinin beklentilerinin getirdiği zorluklarla yüzleşmek zorundadır. Yolculuğu, sesi bütün bir nesli şekillendiren ve umut veren bir adamın dokunaklı hikayesine dönüşür.

STELIOS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christos Mastoras

Klelia Renesi

Asimenia Voulioti

Agoritsa Oikonomou

Dimitris Kapouranis

Anna Symeonidou

STELIOS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Stelios - Bekledim de Gelmedin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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