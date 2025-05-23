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Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?

Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?

23.05.2025 21:20:00
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Haber Merkezi
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Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?

Ceviz Ağacı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ceviz Ağacı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ceviz Ağacı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Faysal Soysal üstleniyor. Peki, Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim? 

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU NE?

Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin binbir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde insan için özne olarak var olmanın imkanını sorguluyor.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Serdar Orçin

Sezin Akbaşoğulları

Kübra Kip

Ali Mert Yavuzcan

Şebnem Dilligil

Rıza Akın

Rıza Akın

CEVİZ AĞACI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ceviz Ağacı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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