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Kefenler filminin konusu ne? Kefenler filminin oyuncuları kim?

Kefenler filminin konusu ne? Kefenler filminin oyuncuları kim?

23.05.2025 22:10:00
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Haber Merkezi
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Kefenler filminin konusu ne? Kefenler filminin oyuncuları kim?

Kefenler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kefenler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kefenler filminin konusu ne? Kefenler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kefenler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Cronenberg üstleniyor. Peki, Kefenler filminin konusu ne? Kefenler filminin oyuncuları kim? 

KEFENLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

KEFENLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vincent Cassel

Diane Kruger

Guy Pearce

Sandrine Holt

Jennifer Dale

Elizabeth Saunders

KEFENLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kefenler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.

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