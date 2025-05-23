Kefenler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Cronenberg üstleniyor. Peki, Kefenler filminin konusu ne? Kefenler filminin oyuncuları kim?

KEFENLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

KEFENLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vincent Cassel

Diane Kruger

Guy Pearce

Sandrine Holt

Jennifer Dale

Elizabeth Saunders

KEFENLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kefenler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.