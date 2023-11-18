Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:24

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:24

Stranger Things, Netflix'in sevilen bilimkurgu dizilerinden biri. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin son sezonu geçtiğimiz yılın temmuz ayında izleyicisi ile buluştu. Final sezonu olacak 5. sezonun ne zaman yayımlanacağı, kaç bölümden oluşacağı ve oyuncu kadrosundaki değişiklikler merak ediliyor. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayımlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?

STRANGER THINGS'İN KONUSU NE?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

STRANGER THİNGS YENİ SEZONDA KİMLER YER ALACAK?

Milly Bobby Brown - Eleven

Winona Ryder - Joyce Byers

Noah Schnapp - Will Byers

David Harbour - Jim Hopper

Brett Gelman Murray - Bauman

Caleb McLaughlin - Lucas Sinclair

Eduardo Franco - Argyle

Priah Ferguson - Erica Sinclair

Finn Wolfhard - Mike Wheeler

Jamie Campbell Bower - Vecna

Paul Reiser - Dr. Sam Owens

Gaten Matarazzo - Dustin Henderson

Natalia Dyer - Nancy Wheeler

Joe Keery - Steve Harrington

Charlie Heaton - Jonathan Byers

Sadie Sink - Max Mayfield

Maya Hawke - Robin Buckley

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things 4.sezon 1.kısmı 27 Mayıs'ta 2.kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici ile buluştu. 4.sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5.sezon yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.