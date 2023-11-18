Stranger Things 5. sezon ne zaman yayımlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Stranger Things 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix'in sevilen dizilerinden Stranger Things 15 Temmuz 2016'da yayınlandığı ilk bölümüyle senaryosu ile diziseverlerin beğenisini toplamıştı. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayımlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Stranger Things, Netflix'in sevilen bilimkurgu dizilerinden biri. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin son sezonu geçtiğimiz yılın temmuz ayında izleyicisi ile buluştu. Final sezonu olacak 5. sezonun ne zaman yayımlanacağı, kaç bölümden oluşacağı ve oyuncu kadrosundaki değişiklikler merak ediliyor. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayımlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?
STRANGER THINGS'İN KONUSU NE?
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
STRANGER THİNGS YENİ SEZONDA KİMLER YER ALACAK?
Milly Bobby Brown - Eleven
Winona Ryder - Joyce Byers
Noah Schnapp - Will Byers
David Harbour - Jim Hopper
Brett Gelman Murray - Bauman
Caleb McLaughlin - Lucas Sinclair
Eduardo Franco - Argyle
Priah Ferguson - Erica Sinclair
Finn Wolfhard - Mike Wheeler
Jamie Campbell Bower - Vecna
Paul Reiser - Dr. Sam Owens
Gaten Matarazzo - Dustin Henderson
Natalia Dyer - Nancy Wheeler
Joe Keery - Steve Harrington
Charlie Heaton - Jonathan Byers
Sadie Sink - Max Mayfield
Maya Hawke - Robin Buckley
STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?
Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things 4.sezon 1.kısmı 27 Mayıs'ta 2.kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici ile buluştu. 4.sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5.sezon yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu
- 2 dakikalık testle ortalama yaşam sürenizi öğrenin
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Rapçi Ezhel'in 'Erdoğan' paylaşımı gündem oldu
- Alarm verildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu!
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilk yorum
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Kış uykusuna yatmadılar, kan emmeye devam ediyorlar
- Özel'den ittifak atağı!