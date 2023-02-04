Sultan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:09

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:09

Sultan, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği, 1978 yapımlı bir dram filmidir.

SULTAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, mahallenin genç ve yakışıklı genci ve aynı zamanda mahalle muhtarının oğlu olan Kemal minibüsçülük yapmaktadır. Mahallede pek çok genç kız ile çıkmakta olan Kemal, bir gün Sultan'ı elde etmeyi planlar. Ancak çetin ceviz çıkan kız yakışıklı genci bayağı bir hırpalar. Bu esnada genç kıza gerçekten aşık olur. Diğer taraftan mahalle muhtarına gelen bazı kişiler gecekonduların bulunduğu yeri satın almış ve herkesi evlerinden atmak istemektedirler. Mahalleli ve muhtar arasında kıyasıya bir kavga başlar. Mahallede en son kalan dul kadın ve birkaç aile daha başka bir yere ev yapmak üzere göç ederken, yakışıklı delikanlı dul kadının peşinden giderek ona evlenme teklif eder.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Türkan Şoray

Bulut Aras

Şener Şen

Adile Naşit

İhsan Yüce

İlyas Salman

Erdal Özyağcılar

Tuncer Sevi

Hikmet Gül

Tuncer Sevi

SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Rumelihisarı Mahallesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsüne yakın bir noktada gerçekleştirilmiştir.

SULTAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sultan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.