Sultan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?
1978 yılında vizyona giren Sultan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi? Sultan filminin IMDb puanı kaç?
Sultan, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği, 1978 yapımlı bir dram filmidir.
SULTAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, mahallenin genç ve yakışıklı genci ve aynı zamanda mahalle muhtarının oğlu olan Kemal minibüsçülük yapmaktadır. Mahallede pek çok genç kız ile çıkmakta olan Kemal, bir gün Sultan'ı elde etmeyi planlar. Ancak çetin ceviz çıkan kız yakışıklı genci bayağı bir hırpalar. Bu esnada genç kıza gerçekten aşık olur. Diğer taraftan mahalle muhtarına gelen bazı kişiler gecekonduların bulunduğu yeri satın almış ve herkesi evlerinden atmak istemektedirler. Mahalleli ve muhtar arasında kıyasıya bir kavga başlar. Mahallede en son kalan dul kadın ve birkaç aile daha başka bir yere ev yapmak üzere göç ederken, yakışıklı delikanlı dul kadının peşinden giderek ona evlenme teklif eder.
SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Türkan Şoray
Bulut Aras
Şener Şen
Adile Naşit
İhsan Yüce
İlyas Salman
Erdal Özyağcılar
Tuncer Sevi
Hikmet Gül
Tuncer Sevi
SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Rumelihisarı Mahallesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsüne yakın bir noktada gerçekleştirilmiştir.
SULTAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Sultan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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