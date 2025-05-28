Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu Dehşet Bey filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Dehşet Bey filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dehşet Bey filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

DEHŞET BEY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Film, aşkın yasak olduğu bir dünyada ilk kez kalbinin sesini duyan bir suikastçının dönüşümünü merkezine alıyor. Fedailer Ocağı’nın katı kurallarıyla yetişen Dehşet (Barış Arduç), bir gün karşılaştığı Doktor Abide’ye (Tuba Büyüküstün) duyduğu hislerle tüm dünyasını sorgulamaya başlar. Görevi mi tamamlayacak, yoksa duygularının peşinden mi gidecek? Film, bu ikilemi aksiyon yüklü bir atmosfer içinde işliyor.

DEHŞET BEY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Yıldıray Şahinler, Dolunay Soysert ve Onur Özaydın yer alıyor.

DEHŞET BEY DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Film, 2025 yılında Prime Video üzerinden yayımlanacak.