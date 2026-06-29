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Sürgün filminin konusu ne? Sürgün filminin oyuncuları kim?

Sürgün filminin konusu ne? Sürgün filminin oyuncuları kim?

29.06.2026 17:31:00
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Haber Merkezi
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Sürgün filminin konusu ne? Sürgün filminin oyuncuları kim?

Sürgün filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sürgün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sürgün filminin konusu ne? Sürgün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Sürgün filminin yönetmen koltuğunda Erol Özlevi oturuyor. Filmin senaristliğini Selin Tunç üstleniyor. Peki, Sürgün filminin konusu ne? Sürgün filminin oyuncuları kim? 

SÜRGÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyükadalı, zengin bir Rum ailenin kızı Eleni ile adalı bir faytoncunun oğlu Sedat'ın çocukluk yıllarında başlayan imkansız aşkları ve onların gözünden, Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart 1964 tarihli "sürgün'' kararıyla yaşanan trajedi...

SÜRGÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Esin Gündoğdu

Tolgahan Sayışman

Saadet Işıl Aksoy

Gizem Erman Soysaldı

Ali Yoğurtçuoğlu

Mahir Günşiray

Berk Yaygın

SÜRGÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sürgün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

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