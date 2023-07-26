Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:27

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:27

Sürücü filminin yönetmen koltuğunda Nicolas Winding Refn otururken filmin senaryosunu Hossein Amini ve Nicolas Winding Refn kaleme aldı. 2012 yılında vizyona giren Sürücü filminin türü dram, gerilim ve suçtur. Peki, Sürücü filmi konusu nedir? Sürücü filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dublörlük yapan ve üst düzey araba kullanabildiği için geceleri de soygunlara katılan bir sürücünün (Ryan Gosling) yaşamını anlatıyor. Sürücünün yaşamı, komşusu Irene'nin (Mulligan) hapisteki kocasına yardım etmeyi kabul etmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır. Bir anda kendisini Los Angeles'ın en tehlikeli adamlarının hedef listesinde bulur. Şimdi hem kendi hayatını, hem Irene ve oğlununkini kurtarmak için yapacağı tek şey en iyi bildiği şekilde sadece araba sürmektir. Hossein Amini tarafından kitaptan uyarlanan filmin başrollerinde bağımsız yapımların yetenekli oyuncusu Ryan Gosling ve Carey Mulligan ile Bryan Cranston var. Yan rollerde ise Albert Brooks, Christina Hendricks, Ron Perlman ve Oscar Isaac bulunuyor. Film 64. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülünü kazandı.

SÜRÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Gosling - Driver

Oscar Isaac - Standard Gabriel

Albert Brooks - Bernie Rose

Ron Perlman - Niño

Carey Mulligan - Irene

Bryan Cranston - Shannon

Tina Huang -

James Biberi - Chris Cook

Tiara Parker - Cindy

Cesar Garcia - Jose / Waiter

Jeff Wolfe -

Christina Hendricks - Blanche

Chris Muto - Jack

Christian Cage - Christian

Steve Knoll - Movie Star

SÜRÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sürücü filmi IMDb puanı 7.8 olarak belirlenmiştir.