Sürücü filmi konusu nedir? Sürücü filmi oyuncuları kimler?
Sürücü filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sürücü filminin konusunu, oyuncularını ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Sürücü filmi konusu nedir? Sürücü filmi oyuncuları kimler?
Sürücü filminin yönetmen koltuğunda Nicolas Winding Refn otururken filmin senaryosunu Hossein Amini ve Nicolas Winding Refn kaleme aldı. 2012 yılında vizyona giren Sürücü filminin türü dram, gerilim ve suçtur. Peki, Sürücü filmi konusu nedir? Sürücü filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dublörlük yapan ve üst düzey araba kullanabildiği için geceleri de soygunlara katılan bir sürücünün (Ryan Gosling) yaşamını anlatıyor. Sürücünün yaşamı, komşusu Irene'nin (Mulligan) hapisteki kocasına yardım etmeyi kabul etmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır. Bir anda kendisini Los Angeles'ın en tehlikeli adamlarının hedef listesinde bulur. Şimdi hem kendi hayatını, hem Irene ve oğlununkini kurtarmak için yapacağı tek şey en iyi bildiği şekilde sadece araba sürmektir. Hossein Amini tarafından kitaptan uyarlanan filmin başrollerinde bağımsız yapımların yetenekli oyuncusu Ryan Gosling ve Carey Mulligan ile Bryan Cranston var. Yan rollerde ise Albert Brooks, Christina Hendricks, Ron Perlman ve Oscar Isaac bulunuyor. Film 64. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülünü kazandı.
SÜRÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ryan Gosling - Driver
Oscar Isaac - Standard Gabriel
Albert Brooks - Bernie Rose
Ron Perlman - Niño
Carey Mulligan - Irene
Bryan Cranston - Shannon
Tina Huang -
James Biberi - Chris Cook
Tiara Parker - Cindy
Cesar Garcia - Jose / Waiter
Jeff Wolfe -
Christina Hendricks - Blanche
Chris Muto - Jack
Christian Cage - Christian
Steve Knoll - Movie Star
SÜRÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sürücü filmi IMDb puanı 7.8 olarak belirlenmiştir.
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