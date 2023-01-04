Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023'e kimler katılacak?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 15:46

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023 için geri sayım başladı. Programın takipçileri Survivor 2023 kadorusnu ve yayın tarihini merak ediyor. Survivor 2023 kadorosu netleşirken programdan ilk fragman da geldi. Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada “Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak” dedi.

SURVİVOR 2023'E KİMLER KATILACAK?

İşte Survivor 2023'ün 'Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler'

Berdan Mardini

Murat Eken

Barış Telli

Seçkin Piriler

Yusuf Güney

Cansu Tuman

Aysu Keskin

Ümit Erdim

Zeynep Alkan

Alper Rende

Elanur Pat

Halil İbrahim Göker

Chaby

Buse Plan

Kürşat Juan

Walison Fonseca

Kardelen

Tunga

Özgür

Asena

Aleyna

Osman Can

Gizem Avcı

Aziz

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 15 Ocak'ta başlayacak.