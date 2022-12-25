Ampute Milli Takım Futbolcusu Barış Telli kimdir? Barış Telli Survivor 2023'e mi katılıyor?

25 Aralık 2022 Pazar, 15:21

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan isimlere bir yenisini daha ekledi. Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak isimlerden biri de Amupte Milli Futbol Takımı'ndan Barış Telli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklaması spnrasında Barış Telli'nin hayat hiyaesi merak konusu oldu.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan 33 yaşındaki Barış, Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.

UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.

Barış Telli verdiği bir röportajda bacağına protez takılma hikayesini şöyle anlatıyor:

"İlkokul üçüncü sınıftayken proteze sahip değildim. Derya ve Oğuz isimli stajyer öğretmenlerimiz protezimin neden olmadığını sınıf öğretmenime sorduklarında, ailemin maddi durumunun hiç iyi olmadığını öğreniyorlar. Daha kendileri üniversite öğrencisi olan stajyer öğretmenlerim benim için Kırıkkale'de bir kampanya başlatıyorlar. Böylelikle bana bir protez ayak sağlanmış oluyor. Ben daha sonra sosyal medyadan ve edinebildiğim telefon numarasını defalarca aramama rağmen bir türlü Derya öğretmenime ulaşamamıştım. Bir gün bana Derya öğretmenim, sosyal medyadan "Barış, o sen olmalısın, gülüşün hala aynı, hiç değişmemiş." mesajıyla dönüş yaptı. Ben de karşılık olarak gazetede güzel bir paylaşım yaptım ve kendisini 20 yıl sonra ziyaret ettim. O dönemde daha kendisi stajyer öğretmenken, böyle büyük bir düşünceye sahip olması gelecekte ne kadar iyi bir öğretmen olacağının göstergesiydi."

BARIŞ TELLİ'NİN HAYAT HİKAYESİ BEYAZ PERDEYE AKTARILACAK

Barış Telli'nin hayat hikayesi "Hayatla Barış" adıyla sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını 4 Story Production'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay, müzik direktörlüğünü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu yapacak.