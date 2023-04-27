Survivor 2023 yeni takımlar nasıl oldu? 26 Nisan Survivor aile ödülünü kim kazandı?

Survivor 2023'te yarışmacıların ailelerine olan özlemi bir nebze de olsa sona erdi. Uzun süredir ailelerinin yüzünü göremeyen yarışmacılara aileleriyle yüz yüze hasret giderebilme şansı verildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarını yeni oluşturulan takımlarıyla aileleriyle görüşebilme şansını yakalayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor 2023 yeni takımlar nasıl oldu? 26 Nisan Survivor aile ödülünü kim kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:29
Survivor 2023 yeni takımlar nasıl oldu? 26 Nisan Survivor aile ödülünü kim kazandı?
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Survivor 2023'te aylardır ailelerinin yüzüne görmeyen yarışmacılar aileleriyle Dominik'te vakit geçirebilmek için parkurda kıyasıya mücadele etti. Takım kaptanlarının yeni oluşturduğu takımların hangisini aileleriyle görüşme şansını kazandığı merak ediliyor. Yeni takımların nasıl kurulduğu, yeni takımlarda hangi yarışmacıların olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor 2023 yeni takımlar nasıl oldu? 26 Nisan Survivor aile ödülünü kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Survivor 2023'te yeni takımlar belli oldu. Survivor 2023'te ünlüler ve gönüllüler döneminin sona ermesiyle birlikte yeniden takımlar değiştirildi. Haftalık performanslara göre birinci ve ikinci olan isimler yeni oluşturulacak olan takımların kaptanı oldu. Bu haftanın kaptanları Nefise ve Yusuf oldu. İşte bu iki ismin oluşturdukları yeni takımlar...

Survivor 2023 Yeni Kırmızı Takım;

Nefise

Osman Can

Ertuğ

Cansu

Aziz

Barış

Survivor 2023 Yeni Mavi Takım;

Yusuf

Özgür

Halil

Kürşat

Buse

Asena

SURVİVOR 2023 AİLE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Aileleri ile yarışmacıların kısa süreliğine görüşmelerine imkan tanıyan Acun Ilıcalı ödülü kazanan takımın ailesiyle akşam yemeği yiyeceğini söyledi. İki gün oynanacak olan oyunun ardından kazanan takımın belirleneceğini söyleyen Ilıcalı, kaybeden takımın da yine ailesiyle 15 dakika görüşebileceğini söyledi.

Survivor aile ödülü oyununda yarışmacılar zorlu bir mücadele verdi. Ödül oyunun ilk turunu gönüllüler, ikinci turunu da ünlüler kazandı. 1-1 eşitlik ile sonuçlanan oyun en iyiler mücadelesine kaldı. Bu oyunu kazanan takım ise 3-1 ile mavi takım oldu.



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