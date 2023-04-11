Survivor 2023 yarışmacısı Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ve gerçek adı ne?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 14:00

Survivor 2023 yarışmasında finale sayılı günler kala yarışmacıların hayatları merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni olan Kürşat Juan'ın kullandığı "Juan" kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Survivor Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ve gerçek adı ne?

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

5 Mayıs 1999 yılında doğan 23 yaşındaki Kürşat Juan'ın asıl adı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. 1,80 metre boyundaki, 70 kg ağırlığındaki Kürşat Juan'ın burcu Boğadır. Sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan fenomen, annesini 8 yaşındayken, babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir.

Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi vardır. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdürürken Kürşat ise abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.

JUAN NE DEMEK?

İngilizce John ve Joan kelimelerinin İspanyolca versiyonu olan Juan sözcüğü, zarif ve kibar erkek anlamına gelir.

''Johannes'' isminden türetilmiş olan Juan kelimesi, Latince kökenlidir. Juanito şeklinde de kullanılan isim ''Hu-an'' şeklinde telaffuz edilebilir.

Kelimenin Türkçe anlamı, centilmen, sağduyulu ve zariftir. Don Juan karakterinden ötürü mecazi olarak çapkın ve zampara erkek anlamında da kullanılır.