Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:44

Güncelleme: 02.05.2023 - 09:44

TV8 ekranlarında yayınlanan ve finale sayılı günler kala rekabetin tırmandığı Survivor 2023'te yeni eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor 2023'te kim eleme adayı oldu? 1 Mayıs 2023 Survivor eleme adayları! Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2023'te mavi ve kırmızı takım, üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayını kendi takımlarından çıkarmamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar oyununun ilk etabında adeta canını dişine takarken oyunun kazananı kırmızı takım oldu.

Oyunun ikinci turunu mavi takım kazandı ve ortaya çıkan beraberlik sonucunda oyun en iyiler mücadelesine kaldı. Bu etapta da kazanan mavi takım oldu. Dokunulmazlık sembolü de Asena'ya verildi. Oyun alanında ise Nefise'nin gözyaşlarını tutamayarak "Çok yoruldum artık gitmek istiyorum" demesi dikkat çekti.

Murat Ceylan, Osman Can'ın sayıyı kaybetmesinin ardından sinirlenerek elindeki halkayı fırlatması sonrası oyun alanında, "Ben sizleri daha yakından takip edebilmek için çekim arkadaşımızla, kameramanımızla hemen atışın arkasında duruyorum. Bu tip isyanları kim ederse etsin kabul etmiyoruz. Bakın arkadaşlar bu atışlar normal hareketler değil. Bu halka benim ve ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Osman Can ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Özür dilesen de kabul etmiyorum." dedi.

SURVİVOR 2023 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2023'te ilk oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Barış gösterilmişti. İkinci dokunulmazlık oyununuda kırmızı takımın kaybetmesinden sonra ikinci eleme adayı Ertuğ oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takımın kaybetmesiyle bu kez potaya giren isim Aziz oldu. Böylece eleme potasına giren üç isim sırasıyla Barış, Ertuğ ve Aziz oldu.