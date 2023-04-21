Survivor'da Elenen İsim! 20 Nisan Survivor'dan kim elendi?
Survivor'da dün gece hem eleme hem ödül heyecanı yaşandı. Üstelik dün gece ekrana gelen bölümde NBA basketbolcusu Alperen Şengün eşliğinde basketbol yarışması yapıldı. 20 Nisan Survivor'dan kim elendi?
TV8'de ekrana gelen Survivor yarışmasında 20 Nisan gecesi bir isim adaya veda etti. Veda öncesi takımlar iletişim oyunu için mücadele etti. Oyunu kazan Kırmızı takım oldu. Alperen Şengün, Survivor’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Basketbol oyununda yarışmacılara eşlik etti. Şengün yarışmacılara imzalı forma hediye etti. Yarışmayaı kazanan mavi takım köfte patates ve salata ödülüne de sahip oldu.
20 NİSAN SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken potada yer aldı. 20 Nisan'da adaya veda eden isim Murat Eken oldu.
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