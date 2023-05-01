Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:14

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:14

TV8 ekranlarında yayınlanan ve finale sayılı günler kala rekabetin tırmandığı Survivor 2023'te yeni eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımın ikinci dokunulmazlık karşılaşmasında dokunulmazlığın yanı sıra kazananı et döner, pilav, patates ve pide menüsü bekliyordu. Kıran kırana yarışın kazananı mavi takım oldu ve ikindi eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.

30 Nisan Pazar günü oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Kırmızı takım ikinci eleme adayını potaya gönderdi.

SURVİVOR 2023 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2023'te ilk oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Barış gösterilmişti. Böylece Survivor 2023 yarışmasında bu haftaki ikinci eleme adayı Ertuğ oldu.