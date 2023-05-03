Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:53

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:53

TV8 ekranlarında yayınlanan ve finale sayılı günler kala rekabetin tırmandığı Survivor 2023'te yeni eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor 2023'te kim eleme adayı oldu? 2 Mayıs 2023 Survivor eleme adayları! Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2023'te finale sayılı günler kala oyunların heyecanı giderek katlanmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada oynanan dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım aynı zamanda yemek dolu bir buzdolabı kazanma hakkına sahip oldu.

Oynanan dördüncü dokunulmazlık oyununu ilk turunu kırmızı takım kazandı. İkinci turu mavi takımın kazanmasıyla birlikte oyun en iyiler mücadelesine kaldı ve bu mücadelelerin sonunda dokunulmazlık ve ödül oyununu mavi takım kazandı.

SURVİVOR 2023 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

urvivor 2023'te ilk oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Barış gösterilmişti. İkinci dokunulmazlık oyununuda kırmızı takımın kaybetmesinden sonra ikinci eleme adayı Ertuğ oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takımın kaybetmesiyle bu kez potaya giren isim Aziz oldu. Dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takım kaybetti ve eleme adayı olarak Cansu'yu potaya gönderdi. Böylece eleme potasına giren üç isim sırasıyla Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu oldu.