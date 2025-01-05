Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belli oldu! Survivor All Star ve Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 4 Ocak'ta elenen isim kim oldu?

Yayınlanma: 05.01.2025 - 00:27

Güncelleme: 05.01.2025 - 00:27

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 ödül oyunu ile ekranlara geldi. 4 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor All Star ve Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 4 Ocak'ta elenen isim kim oldu? İşte, ayrıntılar...

4 OCAK GÜNÜ SURVIVOR'DA ÖDÜL NEDİR?

Survivor'da sezonun ilk ödülü poğaça olarak belirlenirken, kazanan takım aynı zamanda olta takımını da elde etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı doruktaydı; sezonun ilk ödül oyununu kazanan All Star takımı oldu.

SURVIVOR 2025'E VEDA EDEN İLK İSİM KİM OLDU?

Survivor 2025'te heyecan dolu bir düello yaşandı; Kübra ve Göksu arasındaki mücadelede, Göksu geriden gelerek durumu eşitledi ve son sayıyı alarak galip geldi. Bu sonuçla, Survivor'a veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.