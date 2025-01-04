Yayınlanma: 04.01.2025 - 00:30

Güncelleme: 04.01.2025 - 00:30

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 yeni sezonuyla başladı. Dokunulmazlık oyununda takımlar büyük bir mücadele sergilerken, kazanan takım ve eleme adayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star ve Gönüllüler'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 3 Ocak'ta eleme adayı kim oldu? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni,

Dilşah Kurt,

Batuhan Gökgoz,

Mevlüt Koçak,

Göksu Küçükali,

Adilhan Numan,

Kaan Kazgan,

Kübra Avcı

ÜNLÜLER TAKIMI

Zeynep Alkan,

Serenay Aktaş,

Batuhan Karacakaya,

Adem Kılıç,

İsmail Balaban,

Ayşe Yüksel,

Sema Aydemir,

Barış Murat Yağcı,

Yağmur Banda

İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in ilk oyununu kırmızı takım kazandı.

3 OCAK'TA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu 12-10'luk skorla kazanan taraf All Star takımı oldu.

SURVIVOR'DA DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor All Star ve Gönüllüler'de düelloyu Dilşah ve Tuğba kazandı.

ELEM ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Göksu, ikinci eleme adayı Tuğba olmuştu. Üçüncü eleme adayı ise gönüllüler takımı arasından seçilecek.