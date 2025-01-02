Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:26

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:26

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de dikkat çeken Adem oldu. Peki, Survivor Adem kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Adem Kılıçcı kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı ilinde dünyaya gelmiştir. Genç yaşlardan itibaren sporla iç içe bir hayat süren Adem, boksla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Eğitimini Ağrı'da tamamlayan Kılıçcı, üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okumuştur.

Boks Kariyerinin Başlangıcı ve Ulusal Başarılar

Adem Kılıçcı, 2004 yılında Fenerbahçe Boks Takımı'nda çalışmaya başlamıştır ve burada profesyonel boksta önemli adımlar atmıştır. Kendisini, boks dünyasında daha da geliştirmeyi başaran Kılıçcı, aynı yıl Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2007 yılında Chicago'da düzenlenen Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etmiştir.

Olimpiyatlar ve Uluslararası Yarışmalar

Adem Kılıçcı, 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. 2008 Olimpiyatları'nda İngiliz Billy Joe Saunders'a karşı elenerek hayal kırıklığı yaşamıştır, ancak tecrübesi ona büyük bir katkı sağlamıştır. 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise çeyrek finale kadar ilerlemiş, ancak sonrasında Japon Ryota Murata'ya yenilerek elenmiştir. Bu süreçte doping testi nedeniyle Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye olmuş ve aldığı 5.'lik derecesi iptal edilmiştir.

Akdeniz Oyunları ve Avrupa Başarıları

Adem Kılıçcı, Akdeniz Oyunları'nda da büyük başarılar elde etmiştir. 2009 yılında gümüş madalya, 2013 yılında ise altın madalya kazanarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam etmiştir. Ayrıca, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmış ve büyük bir başarıya imza atmıştır.

Survivor Macerası

Adem Kılıçcı'nın spordaki başarısı, televizyon dünyasında da kendini göstermiştir. 2017 Survivor Türkiye yarışmasında Ünlüler takımı'nda yer alan Kılıçcı, finale çıkarak 2. olmuştur. Bir yıl sonra, 2018 Survivor All Star yarışmasında şampiyon olmayı başarmıştır. Survivor 2022'de ise, All Star yarışmasında 2. olarak mücadeleye devam etmiştir.