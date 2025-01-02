Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:19

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de dikkat çeken Ayşe oldu. Peki, Survivor Yağmur kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Şu anda Düzce Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir.

Spor Kariyerine Başlangıç

Ayşe Yüksel'in spor serüveni, ortaokul yıllarında başlamıştır. İlk olarak masa tenisiyle tanışan Ayşe, bu branşta temel yetenekler kazandıktan sonra haltere yönelmiştir. 7. sınıfta başladığı halterde büyük bir başarı gösteren Yüksel, Türkiye genelinde 3.'lük derecesi elde etmiştir.

Halterden Voleybola: Yeni Başlangıçlar

Ayşe Yüksel, halterdeki başarısını yalnızca 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola yöneldi. Voleybol kariyerinde tam 6 yıl boyunca mahalli ligde mücadele etti. Voleybolun yanı sıra, tenisle de ilgilenmeye başladı ve 2. yılında tenis antrenörlüğü yapmaya başladı. Bu süreç, Yüksel'in hem sporcu olarak hem de eğitmen olarak kariyerine katkı sağladı. 4 yıl boyunca aktif olarak tenis antrenörlüğü yaptı.