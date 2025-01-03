Survivor All Star ve Gönüllüler'de ikinci takım oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Ocak'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star ve Gönüllüler'de ikinci takım oyununu kazanan taraf araştırılıyor. Peki, Survivor All Star ve Gönüllüler'de ikinci takım oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Ocak'ta eleme adayı kim oldu?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 yeni sezonuyla başladı. İlk takım oyunlarının oynandığı yarışmada eleme adaylarının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor All Star ve Gönüllüler'de ikinci takım oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Ocak'ta eleme adayı kim oldu?
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgoz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
Kübra Avcı
ÜNLÜLER TAKIMI
Zeynep Alkan,
Serenay Aktaş,
Batuhan Karacakaya,
Adem Kılıç,
İsmail Balaban,
Ayşe Yüksel,
Sema Aydemir,
Barış Murat Yağcı,
Yağmur Banda
İLK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2025'in ilk oyununu kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR'DA BUGÜN KİM KAZANDI?
İkinci takım oyununda da kazanan kırmızı takım oldu.
ELEM ADAYLARI KİM OLDU?
Dün eleme potasına giren isim Göksu olmuştu. 2 Ocak'ta eleme adayı olarak belirlenen isim Tuğba oldu.
Etiketler: #survivor all star #Survivor 2025 #survivor #TV 8
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