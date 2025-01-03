Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 00:00

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 yeni sezonuyla başladı. İlk takım oyunlarının oynandığı yarışmada eleme adaylarının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor All Star ve Gönüllüler'de ikinci takım oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Ocak'ta eleme adayı kim oldu?

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni,

Dilşah Kurt,

Batuhan Gökgoz,

Mevlüt Koçak,

Göksu Küçükali,

Adilhan Numan,

Kaan Kazgan,

Kübra Avcı

ÜNLÜLER TAKIMI

Zeynep Alkan,

Serenay Aktaş,

Batuhan Karacakaya,

Adem Kılıç,

İsmail Balaban,

Ayşe Yüksel,

Sema Aydemir,

Barış Murat Yağcı,

Yağmur Banda

İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in ilk oyununu kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

İkinci takım oyununda da kazanan kırmızı takım oldu.

ELEM ADAYLARI KİM OLDU?

Dün eleme potasına giren isim Göksu olmuştu. 2 Ocak'ta eleme adayı olarak belirlenen isim Tuğba oldu.