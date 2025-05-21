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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

21.05.2025 00:25:00
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Haber Merkezi
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde All Star ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelerek avantajı elde etmek için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Aycan ve Hikmet arasında yaşanan gerginlik tansiyonu yükseltirken, kaybeden takımdan çıkacak ilk eleme adayı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?



SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.


SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivorda haftanın ilk eleme ve düello adayı Meryem oldu.

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