Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

7.06.2026 00:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor’da heyecan hız kesmeden sürerken, finale yaklaşılırken yarışmacıların kazandığı dokunulmazlık sembolleri büyük önem taşıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Survivor 2026’da finale doğru heyecan yükselmeye devam ederken, 6 Haziran’da oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Image

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert Nobre olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme adaylarına çevrilirken, Mert Nobre’nin yaptığı seçimle Murat Arkın haftanın eleme potasına giren isimlerden biri oldu. Daha önce belirlenen adaylarla birlikte haftanın eleme listesi Deniz, Nagehan, Murat Arkın ve Sercan olarak kesinleşti.

DÜELLO EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Survivor’da adaya veda edecek ismi belirleyecek düello eşleşmeleri netlik kazanırken, Nagehan ile Deniz ve Murat Arkın ile Sercan karşı karşıya gelecek. Yarışmacılar, adada kalabilmek ve Survivor yolculuklarını sürdürebilmek için kritik düellolarda parkura çıkacak.

İlgili Konular: #survivor dokunulmazlık oyunu #survivor eleme adayları #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

İlgili Haberler

Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?
Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?
Survivor 2026 ne zaman bitecek? Survivor 2026 finali ne zaman?
Survivor 2026 ne zaman bitecek? Survivor 2026 finali ne zaman? Survivor 2026 ne zaman bitecek? Survivor 2026 finali ne zaman?
Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin konusu ne? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin oyuncuları kim?
Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin konusu ne? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin oyuncuları kim? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin konusu ne? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin oyuncuları kim?