Survivor 2026’da finale doğru heyecan yükselmeye devam ederken, 6 Haziran’da oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert Nobre olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme adaylarına çevrilirken, Mert Nobre’nin yaptığı seçimle Murat Arkın haftanın eleme potasına giren isimlerden biri oldu. Daha önce belirlenen adaylarla birlikte haftanın eleme listesi Deniz, Nagehan, Murat Arkın ve Sercan olarak kesinleşti.

DÜELLO EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Survivor’da adaya veda edecek ismi belirleyecek düello eşleşmeleri netlik kazanırken, Nagehan ile Deniz ve Murat Arkın ile Sercan karşı karşıya gelecek. Yarışmacılar, adada kalabilmek ve Survivor yolculuklarını sürdürebilmek için kritik düellolarda parkura çıkacak.