Survivor All Star 2025’te finale doğru geri sayım devam ederken, 31 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı zirveye ulaştı. Aycan ve Sevgi’nin karşı karşıya geldiği düello, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, Survivor’a veda eden isim belli oldu ve yarışmada dengeler bir kez daha değişti. Peki, Survivor'da düello oyununu kim kazandı? 31 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da elenen isim kim oldu?





SURVIVOR'DA DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da düello oyununu kazanan isim Sevgi oldu.





SURVIVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da düello oyununu Sevgi'nin kazanmasıyla birlikte adaya veda eden isim Aycan oldu.