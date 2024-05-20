Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:14

Güncelleme: 20.05.2024 - 00:21

Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star'ın 19 Mayıs tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor.

Dokunulmazlıklar ise artık kritik bir önem sahip. Yarışmacıların kaderini belirleyecek dokunulmazlık oyunları için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti.Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Mayıs Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan avantajı elinde bulundurarak ödülün de sahibi oldu. Dokunulmazlığı 12-7'lik skorla Mavi takım kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Mayıs Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim henüz belli olmadı.