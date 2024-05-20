Survivor'da kim elendi? 20 Mayıs'ta All Star'a kim veda etti? Survivor All Star'da eleme günü...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da eleme heyecanı başladı. Final her geçen gün yaklaşırken yarışmacılar finalde yer almak için ter döküyor. Bugün ise bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte,20 Mayıs'ta All Star'a veda eden isim...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 20:02
Survivor'da kim elendi? 20 Mayıs'ta All Star'a kim veda etti? Survivor All Star'da eleme günü...
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Survivor All Star'da eleme günü büyük bir heyecanla başladı. Eleme potasında yer alan 4 isim bir hafta daha adada kalmayı garantilemek istiyor. Finale geri sayım başlamışken adadaki yarışmacı sayısı düşmeye başladı. Bugün de bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, 20 Mayıs'ta All Star'a veda eden isim...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Özgür ile finale kalan Aleyna geçtiğimiz hafta adaya veda etti.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Merve 

Özgür

Nagihan

Hilmicem

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme potasında yer alan 4 isimden biri bugün adaya veda edecek.


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