Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor düello eşleşmeleri belli oldu mu?

Survivor 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Ailelerinden uzakta kalan yarışmacılar iletişim oyunlarını kazanarak yakınlarıyla görüşme fırsatı buluyor. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor düello eşleşmeleri belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:59
Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor düello eşleşmeleri belli oldu mu?
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23 Nisan Salı akşamı Survivor oyununda iki takımda dokunulmazlık için değil yakınlarıyla görüşebilmek için mücadele etti. Bayrak yarışına giden oyunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUN OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 23 Nisan Salı akşamı oynanan iletişimin ödülünün kazananı KIRMIZI takım oldu.

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı konseyde eşleşmeleri açıkladı:

Merve- Berna

Damla- Aleyna


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