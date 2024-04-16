Yayınlanma: 16.04.2024 - 00:42

Güncelleme: 16.04.2024 - 00:45

Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 15 Nisan Pazartesi akşamı 86. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı 86. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise konseyde bir araya geldi. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderildi. Haftanın 3. eleme adayı YUNUS EMRE oldu.