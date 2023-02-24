Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 23 Şubat 2023 Survivor'da kim gitti?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:46

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:54

Survivor 2023 yarışmasında geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler takımından Barış Telli sadece eleme adayı olurken Gönüllüler takımından Elanur, Fatih, Tunga ve Batuhan eleme adayı oldu. Ada konseyinde veda eden isim açıklandı. İşte Survivor'da kim elendi? sorusunun yanıtı...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şartların her geçen gün biraz daha zorlaştığı Survivor'da, takımlar zorlu ödül oyununa çıktı. Yarışmanın ilk turunu gönüllüler, ikincisini ise ünlüler kazandı. Oyun en iyilere gitti ve ödülü kazanan gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR ÇAĞLA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyun sırasında ünlüler takımından Çağla, parkurda çok riskli bir harekette bulundu. Acilen oyun kenarına alınarak müdahalede bulunuldu ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Ada konseyinde Murat Ceylan, Çağla'nın durumunu açıkladı. Ceylan, ''Olay sıcağı sıcağınayken doktorumuz tarafından her şey yapıldı. Hastanede müşahede altında. Ama maalesef Çağla'nın bazı kırıkları olduğu şüphesi bulunuyor.

Burada yapmamız gereken şey beklemek. Ellerinden geleni yapıyorlar. Kırıklar beklediğimizin çok çok üzerindeyse tekrar toplantı yapmak zorundayız.

Çağla veda etti demiyorum ama Çağla'nın durumu gerçek anlamda bizim için bir soru işareti.'' sözlerini kullandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları; Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştu. Bu isimler arasından elenen isim Tunga oldu.