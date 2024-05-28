Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:34

Güncelleme: 28.05.2024 - 09:34

Survivor All Star'da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. All Star'da finale geri sayım başlamışken yarışmacılar isimlerini finale yazdırmak için ter döküyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

ELEME OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı 126. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor 2024 All Star yarışmasının 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu. Oyunu 12-5'lik skorla kazanan ve 6'da 6 yapan Kırmızı takım, ayrıca iletişim ödülünü de almaya hak kazandı.

SURVİVOR ALL STAR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Acun Ilıcalı, potaya giren iki ismi ve düello eşleşmelerini açıkladı. Buna göre, Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı Batuhan ve Ogeday oldu.