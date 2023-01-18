Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 17 Ocak 2023 Survivor'da kim gitti?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:12

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:12

TV 8'de ekrana gelen Survivor 2023'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2023'e veda eden ilk isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

SURVİVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da yarışmacılar ilk olarak ödül oyununa çıktı. Günün ödülü ise kraker oldu. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya rekabet ettiği yarışta ilk oyunu kadınlardan Gönüllüler takımı kazandı. Erkekler yarışında da açık ara kazanan gönüllüler oldu. Survivor 2023'ün ilk elema adayı Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden ilk isim ise Ümit Erdim oldu.

Dominik'e erken veda eden Ümit Erdim, ''Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim'' cümlelerini belirtti.