Yayınlanma: 05.02.2025 - 00:25

Güncelleme: 05.02.2025 - 00:25

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam etti. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Mehmet oldu.