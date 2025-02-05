Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'ın yeni sezonunda dokunulmazlık mücadelesi hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyununun ardından bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam etti. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Mehmet oldu.
Etiketler: #survivor #survivor all star #Survivor 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Ege’de deprem fırtınası
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’
- Gerekçe: 'Görevi kötüye kullanma'
- İmamoğlu'ndan, Yavaş'ın 'önseçim' sözlerine yanıt