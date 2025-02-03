Gecenin kazananı oylamayla belli olacak... Survivor'da bir ilk!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:57

Güncelleme: 03.02.2025 - 00:57

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yeni bir konsept ile izleyicisi ile buluştu.

Survivor All Star'da yeni bölümde yarışmacılar yetenek yarışması için bir araya geldi. "Yetenek Sizsiniz Survivor" ile yarışmacılar şarkı söyledi, dans etti. Yetenek yarışmasını kazanan takım ise 5 gün boyunca villada konaklayacak.

Gece boyunca Adem, Efecan, Almeda, Doğuş gibi isimler şarkı söylerken Mavi Takım bir skeç gösterisi yaptı. Kırmızı Takım'da kadınlar diktikleri kıyafetler ile defile hazırladı. İsmail, Serenay, Tuğba gibi isimler de dans etti.

Geceye Hadise Açıkgöz ve Acun Ilıcalı katılarak yarışmacıların performanslarını değerlendirdi.

Gecenin kazananı ise oylama sonucunda belli olacak.



