Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam 2025’te heyecan doruktaydı. Haftanın kritik dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Kıran kırana geçen mücadelede hangi takımın galip geldiği merak konusu oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 23:53

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 10 Nisan 2025 günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları üçüncü dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Bu sonuçla dokunulmazlık oyununun galibi All Star ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.


Etiketler: #survivor all star #survivor dokunulmazlık oyunu #survivor

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