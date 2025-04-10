Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı devam etti. 9 Nisan 2025 günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, üçüncü dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da tam gaz heyecan devam ediyor. Önceki bölümlerde oynanan dokunulmazlık mücadelelerini Gönüllüler takımı kazanmış, Asena ve Meryem ise eleme potasına gönderilen isimler olmuştu. Yeni bölümde All Star ve Gönüllüler takımı bir kez daha parkura çıkarak dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Heyecan dolu oyunda her iki takım da galibiyet için tüm performansını ortaya koydu. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında eleme adayı olarak Yağmur belirlendi.
Etiketler: #survivor #Eleme Adayı #dokunulmazlık
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