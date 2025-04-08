Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:30

Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, her sezon yarışmaların ve olayların dışında aşk hayatı ile de dikkat çekiyor. Yaptığı her paylaşım ve hareketiyle gündem olan ünlü sunucu, bu kez yeni aşkıyla adından söz ettiriyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE ROL ALAN GİZEM GÜNEŞ İLE YENİ BİR AŞK BAŞLADI

Murat Ceylan, aşk hayatında bir kez daha gündeme geldi. Ceylan’ın yeni sevgilisinin, Teşkilat dizisinin oyuncusu Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.

Diziye, Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay’ın kız kardeşi Selen rolüyle dahil olan Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardından Ceylan, sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk fotoğraflarını paylaştı ve ilişkisini duyurdu.

MURAT CEYLAN'IN SURVİVOR SERÜVENİ

Survivor'a yarışmacı olarak katılan Murat Ceylan, adada gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Ekstra yakışıklılığı ve ekran karşısındaki tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Ceylan, ardından Survivor’ın sunuculuğuna başlamıştı. Dominik'ten yaptığı paylaşımlar ve sunuculuk tarzıyla izleyicilerin gözdesi haline geldi.