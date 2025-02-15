Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:49

Güncelleme: 15.02.2025 - 00:49

Survivor All Star 2025'te heyecan tüm hızıyla devam etti. 14 Şubat 2025 tarihinde oynanan haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununda, All Star ve Gönüllüler takımları kritik bir mücadeleye imza attı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat 2025 günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR DOKULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Şubat Cuma günü dokunulmazlık oyununu kazana takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Meryem oldu.