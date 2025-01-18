Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da All Star Ünlüler kırmızı takım ve Gönüllüler mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak karşı takımdan eleme adayını belirlemek için kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 00:38

Survivor All Star 2025 heyecanı tam gaz devam ederken, yarışmacılar zorlu ada şartlarında hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıklarını sergiliyor. Rekabetin en üst seviyeye çıktığı dokunulmazlık oyunları, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 17 Ocak 2025 Cuma günü, Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşandı ve nefes kesen anlara sahne oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da erkekler haftası çerçevesinde dokunulmazlık oyunu heyecanı tamamlandı. ALL STAR takımı, bu zorlu mücadelede dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu sonuçla birlikte eleme adayı Melih oldu.


Etiketler: #survivor #survivor all star #Survivor 2025

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