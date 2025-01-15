Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 15 Ocak'ta veda eden isim...
Survivor 2025 sezonunda yeni takımlar belli oldu. Yeni haftanın eleme adayları ise gerçekleşen takım oyunlarının ardından belli oldu. İki ismin potada yer aldığı haftada yarışmacılar 15 Ocak'ta ödül oyunu için ter döktü. Peki, Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte 15 Ocak'ta kazanan takım...
Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yarışma heyecanını kaybetmeden devam ediyor. Birçok olaya tanıklık eden Survivor izleyicileri bugün elenen yarışmacıyı araştırıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 15 Ocak'ta veda eden isim...
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
- Pınar Saka
- Tuğba Yeni
- Dilşah Kurt
- Melih Altın
- Doğuş Dicle
- Kaan Kazgan
- Merve Özdemir
- Yusuf Yıldız
- Ayşe Yüksel
- Batuhan Karacakaya
- Volkan Çetinkaya
ALL STAR TAKIMI
- Zeynep Alkan
- Serenay Aktaş
- Adem Kılıç
- İsmail Balaban
- Sema Aydemir
- Barış Murat Yağcı
- Yağmur Banda
- Göksu Küçükali
- Adilhan Numan
- Batuhan Gökgoz
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen ödül oyununun kazananı kırmızı takım oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Eleme potasına All Star ünlüler takımından Göksu, gönüllüler takımından ise Merve girdi. Merve ve Göksu'nun yaptığı eleme oyununda Göksü Merve'yi 5-3 yenerek adada kaldı.
Yarışmaya Merve veda etti.
Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı
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