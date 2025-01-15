Yayınlanma: 15.01.2025 - 23:59

Güncelleme: 16.01.2025 - 00:32

Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yarışma heyecanını kaybetmeden devam ediyor. Birçok olaya tanıklık eden Survivor izleyicileri bugün elenen yarışmacıyı araştırıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 15 Ocak'ta veda eden isim...

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Pınar Saka

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Melih Altın

Doğuş Dicle

Kaan Kazgan

Merve Özdemir

Yusuf Yıldız

Ayşe Yüksel

Batuhan Karacakaya

Volkan Çetinkaya

ALL STAR TAKIMI

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Batuhan Gökgoz

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen ödül oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme potasına All Star ünlüler takımından Göksu, gönüllüler takımından ise Merve girdi. Merve ve Göksu'nun yaptığı eleme oyununda Göksü Merve'yi 5-3 yenerek adada kaldı.

Yarışmaya Merve veda etti.