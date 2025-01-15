Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da All Star Ünlüler kırmızı takım ve Gönüllüler mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak karşı takımdan üçüncü eleme adayını belirlemek için kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da 14 Ocak Salı akşamı üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden takım arasından adaya veda edecek üçüncü eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 14 Ocak 2025 Salı akşamı oynanan dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım All Star ünlüler oldu. Bu sonuçla birlikte üçüncü eleme adayı Almeda, dördüncü eleme adayı ise Serenay olarak belirlendi.
Etiketler: #survivor #survivor all star #Survivor 2025
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