Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Perşembe günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2025 - 23:35

Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam etti. Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Survivor 2025'in bu haftaki dokunulmazlık oyununda eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Perşembe günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Gönüllüler takımı oldu ve oyunu kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını seçti. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı henüz belli olmadı.