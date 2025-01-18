Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Ocak Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'te heyecan dolu mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarında yaşanan gelişmeler, takımlar arasındaki dengeleri yeniden şekillendiriyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Ocak Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025, nefes kesen anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon boyunca artan rekabet, yarışmacılar arasındaki mücadeleyi daha da artırırken, yeni dokunulmazlık haftasında takımların dengesi yeniden şekillenmeye başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Ocak Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından belli olacaktır. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
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