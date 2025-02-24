Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı olan kişi yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025 heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 23 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen Senem Genç oldu.
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