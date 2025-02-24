Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı olan kişi yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 01:08

Survivor All Star 2025 heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 23 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen Senem Genç oldu.


Etiketler: #survivor #survivor all star #survivor dokunulmazlık oyunu

İlgili Haberler

Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim elendi?
Survivor'da kim elendi? Survivor'da 21 Şubat'ta elenen isim...

Survivor'da kim elendi? Survivor'da 21 Şubat'ta elenen isim...
Sema ve Pınar karşılaşmıştı... Survivor'da korkutan sakatlık!

Sema ve Pınar karşılaşmıştı... Survivor'da korkutan sakatlık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler