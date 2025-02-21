Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim elendi?

Survivor'da adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim elendi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:30

Survivor 2025 sezonunun yeni bölümünde adaya veda eden isim araştırılıyor. Eleme potasına dahil olan yarışmacılar düellolarda kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim elendi? İşte ayrıntılar!

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Kadınlar elemesinin yaşandığı haftada adaya Serenay veda etti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM?

Poyraz

Doğuş

Efecan

Yunus Emre

Ayrıca yaşanan sakatlık nedeniyle yarıda kalan Sedat - Batuhan karşılaşması kaldığı yerden devam etti. 

SURVIVOR'DA KİM ELEME POTASINDAN ÇIKTI?

Poyraz - Doğuş düellosunda kazanan isim Poyraz oldu. Yunus Emre - Efecan düellosunda ise Yunus Emre kazandı. 

Doğuş ve Efecan arasındaki düelloda kazanan isim Doğuş oldu. Doğuş 5-0'lık skorla potadan kurtuldu.

Sedat ve Batuhan arasında karşılaşmanın kazananı Batuhan oldu. Ardından Sedat ve Mehmet yarıştı. Kendini potadan kurtaran isim Sedat oldu. 

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Finale kalan isimler Mehmet ve Efecan son düelloda yarıştı. Kazanan taraf 5-2'lik skorla Efecan oldu.


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #eleme

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